Ramos Mexía celebra sus 142 años con la Gran Noche del Chamamé

Ricardo Manrique 5 horas ago

La Municipalidad de Ramos Mexía invita a toda la comunidad a participar de la celebración por el 142° aniversario de la localidad.

El festejo comenzará el viernes 7 de noviembre con la “Gran Noche del Chamamé”, que tendrá lugar en el Polideportivo Municipal. Será una jornada para bailar, disfrutar y compartir una velada llena de música, alegría y espíritu festivo.

Desde el municipio se invita a vecinos y visitantes a sumarse a esta propuesta, para celebrar juntos un nuevo cumpleaños de nuestra querida Ramos Mexía, al ritmo inconfundible del chamamé.

