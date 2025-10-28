Jacobacci:Entrega gratuita de antiparasitarios en Zoonosis Municipal

La Secretaría de Gobierno, Obras y Servicios Públicos informa que ya se encuentran disponibles en la Oficina de Zoonosis Municipal las pastillas antiparasitarias para perros y gatos.

Esta iniciativa se desarrolla en el marco del Programa de Tenencia Responsable de Mascotas, en conjunto con el equipo de Atención Primaria de la Salud del Hospital Rogelio Cortizo, y tiene como objetivo promover el cuidado de la salud animal y prevenir enfermedades zoonóticas.

Las personas interesadas pueden retirar gratuitamente el antiparasitario de lunes a viernes, de 8:30 a 14:00 hs, en 9 de Julio s/n, entre Brown y Perito Moreno.

Se recuerda que la desparasitación de las mascotas debe realizarse cada tres meses y de manera simultánea en todos los animales del hogar, para asegurar su efectividad y bienestar.