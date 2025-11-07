Ramos Mexía celebra su 142° aniversario con un gran festejo popular

La Municipalidad de Ramos Mexía invita a toda la comunidad y a vecinos de la región a participar de las actividades programadas por el 142° aniversario de la localidad.

Los festejos comenzarán el viernes 7 de noviembre con la tradicional “Gran Noche del Chamamé”, que tendrá lugar en el Polideportivo Municipal. Una velada ideal para bailar, disfrutar y compartir la música que reúne a familias de toda la zona.

El sábado 8 de noviembre se realizará el acto protocolar, seguido de un gran asado popular en El Bajo Ramos. Por la noche, el Polideportivo Municipal será escenario del show central, con la presentación estelar de Pablo Lescano y “Damas Gratis”, en un espectáculo en vivo imperdible. Además, grupos de danzas folclóricas aportarán color, tradición e identidad cultural a la celebración.

Finalmente, el domingo la fiesta continuará con el Gran Desafío de Tropilleros, que contará con $500.000 en premios, marcando el cierre de un fin de semana lleno de emoción y encuentro.

Con estas propuestas, el Municipio invita a celebrar juntos un nuevo aniversario, reafirmando la historia, la cultura y el espíritu comunitario que caracteriza a Ramos Mexía.