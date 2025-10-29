Ramos Mexía celebra sus 148 años con una gran noche de música y alegría

El próximo sábado 8 de noviembre, Ramos Mexía celebrará su 148° aniversario con una gran fiesta popular que promete una noche inolvidable, llena de música, danza y alegría.

El festejo central se realizará en el Polideportivo Municipal, donde vecinos y visitantes podrán disfrutar de un show en vivo imperdible de Damas Gratis encabezado por Pablo Lescano.

La grilla artística también contará con la presentación de destacados grupos locales y regionales:

Caja Chica

Roly Pérez

3 Punto Cero

La Sandoband

Además, habrá presentaciones de danzas folclóricas, sumando el color y la identidad cultural que caracterizan a la comunidad de Ramos Mexía.

Con esta propuesta, el Municipio invita a toda la región a compartir una jornada de encuentro y celebración, en el marco de un nuevo aniversario de la localidad.

📅 Sábado 8 de noviembre

📍 Polideportivo Municipal

¡Te esperamos para celebrar juntos los 148 años de Ramos Mexía!