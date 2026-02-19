Pilcaniyeu celebra su 105° Aniversario con cuatro días de fiesta, tradición y cultura

La localidad de Pilcaniyeu comienza a vivir las actividades en el marco de su 105° Aniversario, con una agenda cargada de propuestas culturales, tradicionales y recreativas para toda la comunidad.

Durante cuatro jornadas, vecinos y vecinas podrán disfrutar de espectáculos, actos oficiales, jineteadas, peñas y grandes bailes populares, reafirmando la identidad y el espíritu festivo de la localidad.

Jueves 19 – Noche Cristiana

El cronograma dará inicio con una Noche Cristiana en el Polideportivo, desde las 20 horas, con la participación de congregaciones locales.

Será un espacio de fe, música y encuentro para compartir en comunidad.

Viernes 20 – Gran Peña Folklórica

Sobre el escenario se presentarán:

Ballet El Antiguo

Nahara Cornejo

Encuentro de Payadores

Ballet El Ceibo

Ballet Vientos del Sur

Miel Santiagueña

Sharon y los Camperos

Patagonia Rebelde Ballet

Lázaro Caballero

Una noche especial para celebrar nuestras raíces con música y danzas tradicionales.

Sábado 21 – Actos Oficiales y Gran Baile

10:00 hs: Acto protocolar con inauguración de obras.

Acto protocolar con inauguración de obras. 12:00 hs: Desfile Criollo sobre la Av. San Martín.

Desfile Criollo sobre la Av. San Martín. 14:00 hs: Desafío de los Pueblos en el campo de jineteada “El Pinar”.

Por la noche, la fiesta continúa en el predio del Polideportivo Municipal con el Gran Baile Tradicional, que contará con la presentación de:

Rafael Huerao

La Comarca Dúo

Renacer Campero

Grupo Amanecer

Los Balseritos

Grupo Picunche

Domingo – Campo de Jineteada “El Pinar”

Gran cierre con jineteada y bingo familiar.

🏍 Primeros 10 números: Moto Enduro 0 km

🚗 Cartón lleno: Renault Kwid Iconic Outsider 0 km

El bingo se realizará al finalizar la jineteada.

La jornada culminará con un gran baile campero en el campo de jineteada, con la presentación de Cristian Huenelaf y Los Troperos del Chamamé.

Cuatro días de fiesta, tradición y emoción para celebrar un nuevo aniversario de esta querida localidad de la Línea Sur rionegrina, reafirmando su identidad, cultura y el fuerte sentido de comunidad que caracteriza a su gente.