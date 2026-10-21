Pilcaniyeu: una intensa tormenta provocó inconvenientes

Una fuerte tormenta registrada durante la mañana generó complicaciones en Pilcaniyeu, donde las intensas precipitaciones provocaron anegamientos y afectaron el funcionamiento de distintos servicios e instituciones. Ante esta situación, se suspendieron las clases y las actividades deportivas del turno tarde.

El importante caudal de agua provocó el desborde de tapas de registros cloacales en calles principales de la localidad, además de inconvenientes en distintos sectores y en viviendas de vecinos afectados por el ingreso de agua.

Ante la situación, personal de la Municipalidad, Bomberos y Policía trabaja de manera conjunta para atender las emergencias y resolver los problemas ocasionados por el temporal.

La intendenta de Pilcaniyeu señaló a Línea Sur Noticias que la tormenta sorprendió a la localidad durante las primeras horas del día y generó complicaciones en diferentes instituciones y en el sistema cloacal.

“Nos sorprendió una gran tormenta que cayó en la localidad, complicando las diferentes instituciones y el sistema de cloacas. Se está trabajando con vecinos que fueron perjudicados por el agua. Suspendimos las clases y las actividades deportivas del turno tarde; está todo el personal trabajando para solucionar los problemas ocasionados por esta tormenta”, expresó.

Mientras continúan las tareas, los equipos municipales y de emergencia trabajan para asistir a los vecinos afectados y avanzar en la normalización de los sectores comprometidos.

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