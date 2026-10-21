Los Menucos confirmó la grilla de artistas para la Fiesta Nacional de la Piedra Laja 2027

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La localidad de Los Menucos ya tiene confirmados los principales artistas que serán parte de la Fiesta Nacional de la Piedra Laja, que se realizará los días 5, 6 y 7 de febrero de 2027, con entrada libre y gratuita.

La intendenta Mabel Yauhar oficializó la grilla de artistas nacionales que animarán una nueva edición de la tradicional celebración. Entre los nombres confirmados se encuentran Luck Ra, Ulises Bueno, Fer Palacios y Paquito Ocaño.

La propuesta también contará con la participación de artistas locales y regionales, con el objetivo de sumar diferentes expresiones musicales y dar espacio a los talentos de la zona.

Con tres jornadas de actividades y espectáculos, la Fiesta Nacional de la Piedra Laja volverá a reunir a vecinos, vecinas y visitantes en uno de los eventos destacados del calendario cultural de la Región Sur de Río Negro.

Todas las entradas serán totalmente gratuitas, según se informó desde el Municipio.

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