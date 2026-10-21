Los Menucos confirmó la grilla de artistas para la Fiesta Nacional de la Piedra Laja 2027

La localidad de Los Menucos ya tiene confirmados los principales artistas que serán parte de la Fiesta Nacional de la Piedra Laja, que se realizará los días 5, 6 y 7 de febrero de 2027, con entrada libre y gratuita.

La intendenta Mabel Yauhar oficializó la grilla de artistas nacionales que animarán una nueva edición de la tradicional celebración. Entre los nombres confirmados se encuentran Luck Ra, Ulises Bueno, Fer Palacios y Paquito Ocaño.

La propuesta también contará con la participación de artistas locales y regionales, con el objetivo de sumar diferentes expresiones musicales y dar espacio a los talentos de la zona.

Con tres jornadas de actividades y espectáculos, la Fiesta Nacional de la Piedra Laja volverá a reunir a vecinos, vecinas y visitantes en uno de los eventos destacados del calendario cultural de la Región Sur de Río Negro.

Todas las entradas serán totalmente gratuitas, según se informó desde el Municipio.