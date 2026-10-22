Weretilneck destacó el respaldo de la CAF para transformar Río Negro con obras

El financiamiento de la CAF permite a Río Negro concretar obras estratégicas en rutas, agua, saneamiento, turismo y energía, acompañando el crecimiento y mejorando la calidad de vida de miles de familias. El Gobernador Alberto Weretilneck recibió a una misión del organismo que trabajará durante varios días en la provincia, destacó su papel fundamental en este proceso y reafirmó la importancia de sostener una planificación de largo plazo para el desarrollo rionegrino.

Las declaraciones se dieron durante el acto por los 25 años del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) en Argentina y el 50° aniversario de INVAP, en el marco de umka visita de autoridades del organismo a Río Negro que incluye encuentros institucionales, reuniones técnicas y recorridas por obras. Una relación estratégica que se traduce en inversiones concretas y que permite a la Provincia sostener proyectos fundamentales para su crecimiento.

Weretilneck destacó especialmente el respaldo del banco para llevar adelante obras que responden a demandas históricas de las comunidades. “La presencia de la CAF tiene un rol fundamental e importante en materia de infraestructura para nuestra gente. Sin su colaboración, y el vínculo con UPCEFE, no sería posible llevar adelante las obras”, afirmó.

El Gobernador puso en valor la capacidad de construir una agenda conjunta que contemple las necesidades de cada localidad. “No pasa habitualmente que uno pueda adaptar las necesidades de municipios y de la provincia a una entidad tan grande como este banco, por eso hay que agradecer el compromiso”, sostuvo.