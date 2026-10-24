Pilcaniyeu desplegó un operativo de asistencia y recuperación tras el temporal

El Municipio trabajó junto a Bomberos Voluntarios, Policía, el Hospital y Vialidad Nacional para asistir a vecinos afectados por inundaciones y filtraciones, mejorar los drenajes y recuperar las calles. Entre el 15 y el 23 de octubre se registraron 84 milímetros de lluvia.

El temporal de lluvia y granizo que afectó a Pilcaniyeu durante los últimos días obligó a desplegar tareas de asistencia a vecinos y trabajos para reparar los sectores más afectados de la localidad.

Desde el Municipio se brindó acompañamiento a familias cuyas viviendas sufrieron inundaciones, filtraciones y goteras. Además, se utilizaron máquinas para desviar el agua, mejorar los drenajes y prevenir nuevos anegamientos.

Las tareas también incluyeron la limpieza de calles y el retiro del ripio y el barro arrastrados por las precipitaciones, con el objetivo de recuperar las condiciones de circulación y reducir los riesgos para la comunidad.

El operativo se llevó adelante de manera coordinada con Bomberos Voluntarios, la Policía y el Hospital, además de contar con la colaboración de Vialidad Nacional para atender las distintas situaciones y asistir a los vecinos afectados.

Suspensión de actividades y estado de alerta

Como medida preventiva ante las condiciones climáticas, el Comité de Emergencia Municipal (COEM) de Pilcaniyeu dispuso la suspensión de las actividades deportivas y culturales municipales, así como de las actividades de las instituciones educativas.

De acuerdo con los registros del pluviómetro instalado en la Radio Municipal, entre el 15 y el 23 de octubre, inclusive, se acumuló un total de 84 milímetros de lluvia, según la medición realizada hasta las 13 horas del viernes 23.

Los trabajos de asistencia y recuperación se extendieron hasta la jornada de hoy, con prioridad en la seguridad de los vecinos y la recuperación de los sectores afectados.

En tanto, el COEM mantiene el estado de alerta y la preparación para intervenir ante cualquier eventualidad que pudiera presentarse.