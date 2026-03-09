Sierra Colorada: Una intensa tormenta provocó anegamientos en distintos sectores

Una intensa tormenta registrada durante la madrugada provocó anegamientos en distintos sectores de la localidad. Según datos de Aguas Rionegrinas (ARSA), el registro de 67 milímetros en apenas tres horas no tiene antecedentes en el pueblo. Equipos de emergencia trabajaron durante la noche y el Consejo Escolar suspendió las clases del turno mañana mientras se evalúan los daños.

Una intensa tormenta registrada durante la madrugada dejó un hecho histórico en Sierra Colorada. Según datos informados por la empresa provincial Aguas Rionegrinas (ARSA), en apenas tres horas se acumularon 67 milímetros de lluvia, un registro sin antecedentes en la localidad.

El fenómeno meteorológico provocó anegamientos en distintos sectores del pueblo y obligó a desplegar un amplio operativo de emergencia durante la noche. Personal de Policía, Bomberos Voluntarios y trabajadores del Municipio de Sierra Colorada trabajaron de manera coordinada para asistir a vecinos, despejar zonas comprometidas y monitorear la situación en los barrios más afectados.

Desde el Consejo Escolar se informó la suspensión de las clases durante el turno mañana de este lunes, como medida preventiva ante las complicaciones generadas por la tormenta y el estado de algunas calles.

Las autoridades indicaron que durante la tarde se volverá a evaluar la situación para determinar si se reanudan las actividades escolares o si la suspensión se extenderá al turno tarde.

Mientras tanto, los equipos de emergencia continúan recorriendo la localidad para verificar daños, asistir a familias que lo necesiten y garantizar la seguridad de los vecinos, tras un evento climático que ya quedó marcado como uno de los registros de lluvia más extraordinarios en la historia de Sierra Colorada.