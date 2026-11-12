Pilcaniyeu: el CER Pilca Viejo abrió sus puertas para compartir su propuesta educativa y productiva

La intendenta Daniela Cornejo acompañó una nueva jornada de “Tranqueras Abiertas”, una iniciativa que permitió a vecinos y visitantes conocer las actividades de la institución y el trabajo de formación agropecuaria que realizan sus estudiantes.

El Centro Educativo Rural (CER) Pilca Viejo llevó adelante una nueva jornada de “Tranqueras Abiertas”, una propuesta destinada a acercar la institución a la comunidad y mostrar las experiencias educativas y productivas que desarrollan sus estudiantes.

La actividad contó con el acompañamiento de la intendenta de Pilcaniyeu, Daniela Cornejo, quien recorrió los espacios educativos y productivos junto a vecinos y visitantes que se acercaron para conocer el funcionamiento de la institución.

Durante la jornada se compartieron distintas experiencias, actividades de la granja escolar y el trabajo que realizan los jóvenes como parte de su formación con orientación agropecuaria.

Desde el Municipio destacaron la importancia de acompañar este tipo de iniciativas y sostener el vínculo con las instituciones educativas rurales.

“Seguimos acompañando y apostando a la educación de nuestros jóvenes, con una mirada puesta en la ruralidad, las oportunidades y el desarrollo”, señalaron desde el gobierno municipal.

La propuesta permitió visibilizar el trabajo cotidiano del CER Pilca Viejo y el aporte de la educación rural a la formación de jóvenes y al desarrollo de la comunidad.