Los Menucos realizará la Muestra Anual de Talleres del programa Capacitarte

La jornada se desarrollará el viernes 13 de noviembre en el Gimnasio Municipal. Habrá presentaciones de arte, danza, música y otras disciplinas para compartir el trabajo realizado durante el año en los distintos espacios de formación.

La localidad de Los Menucos se prepara para vivir una nueva edición de la Muestra Anual de Talleres, en el marco del programa Capacitarte – Escuela de Arte Popular del Instituto Universitario Patagónico de las Artes (IUPA).

La propuesta invita a vecinos y familias a disfrutar de una tarde de expresiones artísticas y conocer las producciones y experiencias desarrolladas durante el año por quienes participan de los diferentes talleres.

El encuentro tendrá lugar el viernes 13 de noviembre, a partir de las 17:00, en el Gimnasio Municipal.

Desde la organización invitaron a toda la comunidad a acercarse, compartir la jornada y llevar el equipo de mate para disfrutar de las presentaciones.

La actividad es organizada de manera conjunta por la Municipalidad de Los Menucos, el Ministerio de Desarrollo Humano de Río Negro y el IUPA, en el marco de una propuesta que promueve el acceso a la formación artística y cultural en la región.