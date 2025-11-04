Pilcaniyeu Regionales

Pilcaniyeu declaró de Interés Municipal la Jornada de “Tranqueras Abiertas”

Ricardo Manrique 1 día ago

La Municipalidad de Pilcaniyeu informa que, mediante Ordenanza del Concejo Deliberante, se declaró de Interés Municipal, Cultural, Social y Educativo la Jornada de Tranqueras Abiertas, organizada por el Centro Educativo Rural Pilca Viejo.

El reconocimiento destaca el valor de este encuentro anual que impulsa la integración, la educación y el intercambio de saberes entre estudiantes, familias y la comunidad rural. Además, pone en relieve la tarea fundamental que realiza la institución en la formación, la capacitación en oficios y la generación de oportunidades para los jóvenes de la región.

Desde el Municipio celebramos esta iniciativa que fortalece el arraigo, la identidad y el trabajo comunitario, promoviendo la transmisión de nuestras tradiciones rurales.

