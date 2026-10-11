Río Negro amplía su red de monitoreo climático con una nueva estación en Pilca Viejo

El Gobierno de Río Negro instaló una nueva estación meteorológica en el Centro Educativo Rural de la Fundación Cruzada Patagónica, en Pilca Viejo. La iniciativa forma parte del Plan de Monitoreo Climático Colaborativo del DPA y consolida la generación de datos meteorológicos en la provincia.

Se trata de la estación número 19 de la red secundaria de monitoreo del DPA. Durante la instalación y puesta en funcionamiento, estudiantes de 5º año de esta escuela técnica de gestión social, con orientación agropecuaria, participaron junto a los técnicos del organismo Nicolás Popoff y Hernán Soto.

Los equipos permiten medir temperatura, radiación solar, precipitaciones y viento. La información se registra automáticamente y amplía la base de datos meteorológicos disponible para conocer las condiciones climáticas de distintas zonas de la provincia.

Las estaciones se instalan en espacios exteriores de los establecimientos educativos, con conexión a internet y un cerco perimetral para proteger los equipos. Además, cuentan con una pantalla dentro de la escuela para visualizar las mediciones. Los datos también pueden consultarse a través de la plataforma Weather Underground.

Mediante un código QR, la comunidad puede acceder a un mapa con estaciones meteorológicas públicas y privadas, que reúne información de organismos como el Servicio Meteorológico Nacional, el INTA y el SPLIF, además de emprendimientos productivos, campos y centros invernales.

Ciencia ciudadana y participación educativa

La instalación se enmarca en el Plan Nacional Federal de Ciencia Ciudadana para el Monitoreo Integrado del Agua, impulsado desde el Consejo Hídrico Federal (CoHiFe), a través de la Dirección de Política Hídrica y Coordinación Federal de la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación.

Al respecto, el Director de Evaluación de Recursos Hídricos del DPA, Martín Nini, destacó los resultados alcanzados en un corto plazo, que permitieron consolidar el Plan de Monitoreo Climático Colaborativo.

El sistema combina registros digitales con mediciones analógicas, como las realizadas mediante pluviómetros manuales y planillas de papel. Esta complementariedad permite contrastar los datos y fortalecer la información disponible para el seguimiento de las condiciones meteorológicas.

En el marco del plan nacional, Río Negro ya cuenta con siete estaciones financiadas por ese programa e instaladas en escuelas de la provincia. En los próximos días, se prevé incorporar un nuevo equipo en Mallín Ahogado.

Con estas acciones, el DPA fortalece la red de monitoreo climático provincial y promueve la participación de las comunidades educativas en la generación de información útil para la gestión integrada del agua.