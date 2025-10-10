Pilcaniyeu suma un invernadero educativo modelo para el desarrollo rural

El Gobernador Alberto Weretilneck acompañó a la Intendenta Daniela Cornejo y a la comunidad de Pilcaniyeu en la inauguración del nuevo Invernadero Productivo Educativo del CER Pilca Viejo, un espacio que fortalecerá la formación técnica, triplicará la producción local y permitirá cultivar durante todo el año, consolidando a la escuela como modelo de sostenibilidad y desarrollo rural.

Con una inversión de más de $15 millones, el invernadero abarca 600 metros cuadrados y está equipado con un sistema de riego por goteo y mallas antiheladas para enfrentar el clima riguroso de la Región Sur. La producción se incorporará a las 150 viandas diarias que prepara la escuela, mejorando la calidad nutricional de la dieta estudiantil.

Durante la recorrida, el Gobernador Weretilneck destacó la raíz rural de Río Negro y valoró el proyecto como una herramienta para evitar el desarraigo y generar oportunidades. “Los primeros pobladores se afirmaron en nuestros campos, en las mesetas y los valles. Para Río Negro, lo rural es nuestra propia identidad: nacimos desde los campos, desde el caballo, desde las aguadas y desde los mallines”, expresó.

La Intendenta de Pilcaniyeu, Daniela Cornejo, agradeció al Gobierno Provincial por el acompañamiento con inversiones fundamentales para afianzar el desarrollo de la comunidad educativa. Explicó que el excedente de la producción será destinado a la Municipalidad para proveer verdura fresca a otros programas sociales.

El Centro Educativo Rural Pilca Viejo es una Escuela Hogar Secundaria Agrotécnica pública de gestión social, impulsada y financiada por la Fundación Cruzada Patagónica, que fue clave para el desarrollo y puesta en marcha de este invernadero. La institución cuenta con 75 estudiantes, quienes gestionarán el ciclo productivo completo -siembra, cosecha y comercialización- como parte de su formación técnica.

El nuevo espacio también funcionará como centro de capacitación para pobladores rurales, brindando herramientas para mejorar el autoabastecimiento, fortalecer la producción familiar y promover la soberanía alimentaria.

El Director del establecimiento, Federico Mutti, destacó que la educación tiene el poder de transformar vidas y que cada nuevo espacio abre caminos para los jóvenes. “Este invernadero es una oportunidad para aprender haciendo, para vincular el conocimiento con el trabajo y el esfuerzo de cada estudiante con su futuro. Agradezco al Gobierno Provincial, al Municipio de Pilcaniyeu y a la Fundación Cruzada Patagónica por hacer posible este logro”, expresó.

Los egresados obtendrán el título de Técnicos en Producción Agropecuaria, Agroturismo y Cooperativismo Rural. Participaron de la recorrida el Ministro de Desarrollo Económico y Productivo, Carlos Banacloy; el Secretario de Agricultura, Lucio Reinoso; autoridades provinciales y municipales; y la comunidad educativa del CER Pilca Viejo.