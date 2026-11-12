Supervisores de Educación Secundaria de toda la provincia realizan jornadas de trabajo

Supervisores y supervisoras de las distintas modalidades de Educación Secundaria participan en Viedma de jornadas de trabajo para evaluar lo realizado durante este año y planificar de manera conjunta las líneas de acción para 2027. La actividad convoca a representantes de las Escuelas Secundarias Río Negro (ESRN), Educación Técnico Profesional y Educación de Jóvenes y Adultos.

“La sensación es muy buena, trabajando con todos los supervisores de Educación Secundaria de la provincia y siempre es grato poder encontrarse y hablar de la educación rionegrina. En este caso trabajando sobre distintos aspectos y con todas las modalidades porque tenemos el trabajo planificado para las ESRN, para la modalidad de técnica y para la modalidad Jóvenes y Adultos”, indicó la Secretaria de Educación, Silvia Arza.

La Directora General de Educación, Marcela Strahl, contó que “las actividades comenzaron ayer. Son tres días y medio de jornadas de trabajo donde podemos abordar distintas temáticas de cada una de las modalidades de la educación secundaria y también de políticas trasversales”.

Durante las jornadas se comparten lineamientos del Ministerio de Educación, se reciben inquietudes de los supervisores y se trabaja en la construcción de acuerdos. También se realiza una evaluación del recorrido de este año, con especial atención al trabajo institucional y pedagógico de las escuelas.

Cada modalidad cuenta con un espacio específico de análisis: “En el caso de las ESRN están trabajando con el proyecto curricular institucional. En el caso de las escuelas técnicas el abordaje tiene que ver con las capacidades docentes también centradas en este PCI y en el análisis de los diseños curriculares o planes de estudios. Y en el caso de Educación de Jóvenes y Adultos también el avance en relación a la elaboración del diseño curricular modular en cuanto a la implementación en el territorio de la propuesta para el nivel secundario”, explicó la directora General, Marcela Strahl.

El trabajo conjunto permitirá recuperar los aportes de los supervisores para “delinear las líneas de acción para el 2027 en base a esto que nos trajeron los supervisores”, concluyó Arza.