El Gobierno Provincial amplía y mejora el sistema de botones antipánico

El Gobierno de Río Negro presentó el nuevo sistema de botones antipánico que permitirán reforzar la protección, la geolocalización y la conectividad de las personas en situación de violencia en toda la provincia. Las mejoras fueron desarrolladas por la empresa de tecnología estatal ALTEC y entregadas oficialmente al Ministerio de Seguridad y Justicia.

Los nuevos dispositivos incorporan conectividad dual WiFi/4G que garantizan el envío de alertas incluso ante fallas de red, una geolocalización más precisa en tiempo real y una nueva aplicación móvil que complementa el dispositivo físico y amplía las posibilidades de solicitar asistencia de forma rápida y segura.

Además, se optimizó el Sistema Integral de Alertas de Pánico (SIAP), mejorando la experiencia del operador y la gestión de las alertas para asegurar una respuesta más ágil y eficiente.

Tras la entrega, los equipos técnicos de ALTEC brindaron una capacitación a operadores del Ministerio de Seguridad y Justicia, orientada al uso de los nuevos dispositivos y a la articulación con el área de Género, que trabaja en el acompañamiento y seguimiento de las víctimas. El trabajo conjunto fortalece la red institucional y garantiza una atención integral en situaciones de emergencia.

El sistema de botones antipánico permite emitir alertas geolocalizadas en tiempo real y activar la intervención inmediata del personal de seguridad. Además, genera historiales e informes que se vinculan directamente con las causas judiciales, mejorando el seguimiento y la coordinación entre organismos.

“Estas actualizaciones representan un avance significativo en las herramientas tecnológicas destinadas a la protección de víctimas de violencia en la provincia”, destacaron desde ALTEC.

Del acto participaron el Ministro de Modernización, Milton Dumrauf; el Presidente de ALTEC, Luis Ayestarán; y el Subsecretario de Seguridad Ciudadana, José Arcajo, junto a equipos técnicos y personal del área de Género.