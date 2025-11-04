Comallo Noticia del día Regionales

El Municipio de Comallo avanza en mejoras para productores rurales

Ricardo Manrique 23 horas ago

El intendente Raúl Alberto Hermosilla, junto al equipo de la Secretaría de Producción de Comallo integrado por Saúl Muñoz, Fabián Carriqueo y Carlos Méndez, visitaron Canteras Comallo, en el campo de Doña Patricia Montenegro.

El objetivo principal de esta intervención es fortalecer el acceso al agua para la producción rural, mediante la colocación de una bomba solar para captación de agua y aros de contención para mejorar el manejo del recurso.

Esta acción se lleva adelante en conjunto con la Subsecretaría de Ganadería del Gobierno de Río Negro, reafirmando el compromiso de acompañar a las familias productoras y potenciar su desarrollo en el territorio.

“Gracias Gobernador Alberto Weretilneck. Aquí seguimos, trabajando al lado de los productores”, destacaron desde la gestión municipal.

Next Post

Jacobacci Regionales

Jacobacci: el DPA hizo jornadas de educación hídrica ambiental en escuelas

mar Nov 4 , 2025
El Departamento Provincial de Aguas (DPA) realizó jornadas educativas en escuelas de Jacobacci con el objetivo de concientizar sobre el uso responsable y la gestión sustentable del recurso hídrico. La iniciativa se desarrolló en las escuelas primarias N°134, N°356 y N°17, donde estudiantes y docentes participaron de actividades didácticas, charlas […]

Seguir leyendo

Últimas noticias

Archivo

noviembre 2025
L M X J V S D
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Acerca de nosotros

Somos un portal de noticias que difunde información sobre las localidades de la Región Sur de la provincia de Río Negro.

Nos ponemos a disposición de los vecinos para ser el canal de información de todas sus inquietudes.

Redes Sociales:


Facebook: @lineasurnoticias
Instagram: @lineasurnoticias
Twitter: Línea Sur Noticias