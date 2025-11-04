El Municipio de Comallo avanza en mejoras para productores rurales

El intendente Raúl Alberto Hermosilla, junto al equipo de la Secretaría de Producción de Comallo integrado por Saúl Muñoz, Fabián Carriqueo y Carlos Méndez, visitaron Canteras Comallo, en el campo de Doña Patricia Montenegro.

El objetivo principal de esta intervención es fortalecer el acceso al agua para la producción rural, mediante la colocación de una bomba solar para captación de agua y aros de contención para mejorar el manejo del recurso.

Esta acción se lleva adelante en conjunto con la Subsecretaría de Ganadería del Gobierno de Río Negro, reafirmando el compromiso de acompañar a las familias productoras y potenciar su desarrollo en el territorio.