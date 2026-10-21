Ñorquincó: trasladaron a 17 personas para realizarse mamografías

El Hospital Área Programa de Ñorquincó agradeció al Hospital de El Bolsón y a la Municipalidad local por el trabajo conjunto que permitió trasladar a 17 personas para realizarse estudios de mamografía.

Desde el centro de salud destacaron la importancia de este tipo de acciones coordinadas, que facilitan el acceso a controles médicos y contribuyen a la prevención y detección temprana de enfermedades.

La iniciativa busca acercar oportunidades de atención sanitaria a la comunidad, entendiendo que el acceso a los estudios preventivos es fundamental para cuidar la salud y mejorar la calidad de vida.

“Prevenir es cuidar y detectar a tiempo puede salvar vidas”, remarcaron desde el Hospital de Ñorquincó, al poner en valor el acompañamiento de las instituciones que hicieron posible el traslado.