Bomberos de Pilcaniyeu asistieron un siniestro vial sobre la Ruta Nacional 23

Un siniestro vial se registró este martes por la tarde sobre la Ruta Nacional 23, en cercanías del cruce de Ñorquinco, en la zona de Pilcaniyeu. El conductor del vehículo involucrado sufrió lesiones leves y recibió asistencia en el lugar.

Según informaron los Bomberos Voluntarios de Pilcaniyeu, alrededor de las 17:50 se despachó una unidad de rescate vehicular con cinco efectivos hacia el sector, tras recibirse un aviso sobre el incidente.

Al arribar, los bomberos priorizaron la atención del conductor y, luego de evaluar su estado, comenzaron las tareas para reposicionar el vehículo sobre la calzada.

Debido a la inestabilidad del terreno provocada por las lluvias, fue necesario solicitar el apoyo de un vehículo Unimog, con otros dos bomberos, para completar las maniobras de recuperación.

En tanto, personal policial de la Subcomisaría N.º 75 quedó a cargo de la seguridad del perímetro.

Ante las condiciones climáticas y el estado de las rutas, se solicita a los conductores transitar con extrema precaución y respetar las recomendaciones de Vialidad Nacional.