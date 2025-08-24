Ñorquinco reactivó la Mini Mills: un paso clave para la lana rionegrina

La localidad de Ñorquinco vivió un día muy especial: después de años en desuso, se reactivó la Mini Mills, dando un paso fundamental para agregar valor a la producción ovina y fortalecer la identidad de la lana rionegrina.

En esta primera experiencia se lavaron y procesaron 10 kilos de lana provenientes de productoras de Pilcaniyeu, Villa Llanquín, Cabestro Quemado y Corralito, gracias al convenio firmado entre la Universidad Nacional de Río Negro, la Municipalidad de Ñorquinco y el Mercado Artesanal.

El intendente Miguel Cuminao expresó: