Pilcaniyeu: avance clave para la Cooperativa Agropecuaria Peumayen

Ricardo Manrique 5 horas ago

La intendenta de Pilcaniyeu, Daniela Cornejo, acompañó a integrantes de la Cooperativa Agropecuaria Peumayen de Pichileufú en la mensura del lote que próximamente pasará a ser de su propiedad.

Este importante avance se enmarca en el compromiso asumido por el gobernador Alberto Weretilneck en febrero de este año, y representa un paso significativo tanto para la cooperativa como para la comunidad rural en general.

La Municipalidad de Pilcaniyeu colaboró en el proceso haciéndose cargo de los honorarios del agrimensor, como aporte para que el trámite pueda avanzar.

