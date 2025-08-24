Bomberos de Pilcaniyeu desplegaron un intenso operativo por los fuertes vientos

El personal de Bomberos Voluntarios de Pilcaniyeu llevó adelante un importante operativo en respuesta a los llamados de vecinos que se vieron afectados por los fuertes vientos que azotan a la localidad.

En primera instancia, se despachó el Móvil de Rescate Pesado hacia un domicilio. Al no tratarse de un riesgo de gran magnitud, el personal se dirigió en apoyo al Móvil de Logística, también convocado a otro domicilio y posteriormente a la Escuela, para prevenir posibles daños a los vehículos estacionados.

Durante la jornada se realizaron recorridas por el pueblo con el fin de brindar una respuesta inmediata ante cualquier emergencia.

El servicio finalizó con un llamado por la caída de un árbol en una vivienda. Al arribar al lugar, los bomberos constataron la situación y realizaron tareas de apeo para proteger a un vehículo que se encontraba bajo un pino con riesgo de derrumbe.