Noticia del día Regionales Valcheta

Cuenta regresiva para el Encuentro Provincial de Artesanos y Artesanas

Ricardo Manrique 17 horas ago

Desde este viernes 5 al domingo 7 de diciembre se llevará a cabo el 2° Encuentro Provincial de Artesanos y Artesanas en la localidad de Ñorquinco donde los participantes podrán disfrutar de un espacio de creación y aprendizaje.

El evento es organizado por el Mercado Artesanal dependiente de la Secretaría de Cultura de Rio Negro en conjunto con la Municipalidad de Ñorquinco con el fin de compartir saberes, potenciar el trabajo y celebrar la identidad artesanal de la provincia. La inauguración oficial se llevará a cabo el sábado a las 12 del mediodía en el Polideportivo Municipal.

La grilla de actividades incluye visitas guiadas a la máquina Mini Mills, capacitaciones en marketing, monotributo  y asociaciones así como talleres en teñido natural y simbología. Ante cualquier consulta se encuentra disponible el número 2920208883.

Programa de actividades

Viernes 5

15 horas – Visita de artesanas locales a la máquina Mini Mill

16 horas – Visita de artesanas visitantes a la máquina Mini Mill

19 horas – Capacitación en marketing digital a cargo del IPAP

Sábado 6

10:00 horas – Capacitación sobre monotributo a cargo de la Contaduría General de la provincia (Obra social, jubilación, altas y bajas del monotributo).

12:00 horas – Acto Protocolar

14 horas – Taller de Teñido Natural a cargo de Mirta Albina Escobar. Trabajadora del Mercado Artesanal.

17 a 20 horas – Visita de artesanas a la máquina Mini Mill (Un grupo de 50 por cada hora)

20 horas – Peña para artesanas y artesanos.

Domingo 7

10 horas – Capacitación sobre Asociaciones a cargo de la Inspección General de Personas Jurídicas

14 horas – Taller sobre Simbología (Reflexión sobre símbolos transmitidos al tejer)

Next Post

Noticia del día Provincia

Río Negro achicará en un 60% los impuestos en servicios de luz y gas

mar Dic 2 , 2025
El Gobernador Alberto Weretilneck envió a la Legislatura el proyecto de Ley Impositiva 2026, que propone un alivio directo en los servicios: se reduce en 60% la carga de Ingresos Brutos aplicada a la luz y el gas, lo que bajará de forma inmediata el monto final de las facturas […]

Seguir leyendo

Últimas noticias

Archivo

diciembre 2025
L M X J V S D
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Acerca de nosotros

Somos un portal de noticias que difunde información sobre las localidades de la Región Sur de la provincia de Río Negro.

Nos ponemos a disposición de los vecinos para ser el canal de información de todas sus inquietudes.

Redes Sociales:


Facebook: @lineasurnoticias
Instagram: @lineasurnoticias
Twitter: Línea Sur Noticias