Región Sur: El Mercado Artesanal y el IPAP capacitan en venta de productos artesanales

Ricardo Manrique 14 horas ago

Este jueves 11 en Pilcaniyeu y el viernes 12 en Comallo el Mercado Artesanal dependiente de la Secretaría de Cultura y el Instituto Provincial de la Administración Pública (IPAP) ofrecerán una capacitación en venta de productos para artesanas de la región.

El curso nace de la necesidad de democratizar el acceso al conocimiento comercial y digital, adaptándolo a las distintas realidades y contextos específicos. Mediante una modalidad virtual accesible, basada en videos explicativos y guías prácticas paso a paso, se busca empoderar a las artesanas, fortaleciendo sus habilidades técnicas de venta y comunicación en tanto emprendedoras y representantes de la cultura local. 

La capacitación en Pilcaniyeu tendrá lugar este jueves a las 10 en el Salón Municipal y estará orientada a artesanas de Ñorquinco, Fitamiche, Rio Chico, Corralito, Villa Llanquin, Pichi Leufu y Pilcaniyeu.

En tanto, mañana viernes la instancia de formación se realizará a las 10 en el Centro Cultural de Comallo y estará dirigida a artesanas de la localidad, Pilquiniyeu del Limay, Mencué y localidades aledañas. Quienes no puedan participar de esta instancia podrán hacerlo el 17 de octubre en General Roca.

El Gobierno de Río Negro a través de la Secretaría de Cultura continúa así con el fortalecimiento del sector artesanal de la provincia.

