Weretilneck recorrió Sierra Colorada y supervisó el avance del nuevo hospital

La localidad de Sierra Colorada recibió la visita del gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, quien mantuvo una reunión de trabajo con la intendenta Marta Ignacio para repasar la agenda de gestión y coordinar las próximas acciones destinadas a impulsar el desarrollo de la comunidad.

Del encuentro también participaron el ministro de Obras y Servicios Públicos, Alejandro Echarren, y la directora del hospital local, Sandra Paillacoy.

Como parte de la jornada, las autoridades recorrieron la obra del nuevo hospital, una de las inversiones más importantes para la localidad, que permitirá fortalecer el sistema de salud y ampliar la capacidad de atención para los vecinos y vecinas.

Durante la visita se destacó además el impacto que la construcción genera en la economía local, ya que más de 30 trabajadores de Sierra Colorada se encuentran desempeñando tareas en la obra.

El gobernador remarcó que esta infraestructura forma parte de las inversiones que la Provincia impulsa a partir del desarrollo del proyecto GNL “Vaca Muerta Sur”, que se ejecuta en Punta Colorada, y señaló que este crecimiento energético se traduce en obras concretas para las comunidades de la Región Sur.

“Seguimos trabajando juntos, Provincia y Municipio, con el compromiso de siempre: mejorar la calidad de vida de cada vecino”, expresó Weretilneck.

Por su parte, la intendenta Marta Ignacio valoró el trabajo conjunto con el Gobierno de Río Negro y destacó la importancia de continuar gestionando obras e inversiones que contribuyan al crecimiento y al desarrollo de Sierra Colorada.