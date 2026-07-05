Jacobacci proyecta nuevas actividades para personas mayores en el segundo semestre

El intendente de Ingeniero Jacobacci, José Mellado, junto a la secretaria de Desarrollo Humano, Alejandra Andrade, mantuvo una reunión de trabajo con el equipo provincial de Adultos Mayores para planificar nuevas acciones destinadas a fortalecer las políticas dirigidas a este sector de la comunidad.

Durante el encuentro se diagramaron las actividades que se desarrollarán durante el segundo semestre del año y se comenzó a organizar una jornada especial para celebrar el 10° aniversario del grupo de Adultos Mayores de Jacobacci.

Desde el Municipio destacaron que, desde el inicio de la actual gestión, el programa provincial de Adultos Mayores funciona bajo la órbita municipal, lo que ha permitido fortalecer el trabajo conjunto y ampliar las propuestas destinadas a promover la participación, la integración y el bienestar de las personas mayores.

Asimismo, se avanzó en la planificación de nuevos espacios de encuentro y actividades recreativas, sociales y comunitarias que buscan favorecer una vida activa y una mayor inclusión de los adultos mayores.

De la reunión participaron el referente del área de Adultos Mayores, Miguel Llanca, junto a Luisa Pagnilef, Miriam Prafil, María Fenillán, Soledad Meliqueo y Perlina Cáceres.