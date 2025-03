El Gobernador Alberto Weretilneck inauguró el 54° Periodo de Sesiones Ordinarias de la Legislatura de Río Negro, reafirmando el compromiso del Gobierno Provincial con el desarrollo, el crecimiento y la defensa de la Provincia. Durante su discurso, hubo un emotivo reconocimiento a combatientes, bomberos, personal policial y de salud que participaron en el operativo de lucha contra los incendios en El Bolsón. “Los rionegrinos estamos más unidos que nunca”, destacó.

“Esperemos que las decisiones que tomemos a lo largo de este año tengan, ante todo, la sensibilidad que todo gobernante debe tener con sus vecinos y vecinas, para que se sientan cuidados y comprendidos. Que este año nos inspire siempre a ponernos en el lugar del otro, a sentir lo que siente el otro, a tratar de entender al que piensa distinto. Que la diversidad y la democracia sean más importantes que nunca, y que las diferencias se resuelvan dentro de los marcos que nos otorgan la Constitución y las leyes”, subrayó el Mandatario, en un discurso que se extendió por poco más de dos horas y media, acompañado por el Vicegobernador Pedro Pesatti.

Weretilneck destacó “nuestro espíritu, nuestra identidad y lo que nos distingue: la solidaridad y el respeto” y señaló que lo ocurrido en El Bolsón con los incendios “nos hizo crecer como sociedad, y si esto nos hizo estar más unidos, significa que estamos por el camino correcto”.

“No cambiamos las reglas del juego, ni somos improvisados”

“La estabilidad política, la seguridad jurídica, la previsibilidad económica y la licencia social son logros de toda esta dirigencia, de todos estos funcionarios públicos y también de toda la sociedad. Hemos logrado encontrar la manera de consensuar y resolver nuestras diferencias. El año pasado se dieron grandes debates y se consolidaron proyectos estratégicos que marcan el rumbo de una nueva Provincia”, sostuvo el Gobernador.

Resaltó la importancia de atraer inversiones y diversificar la economía provincial. Mencionó la construcción del oleoducto Vaca Muerta Sur y la terminal exportadora en Punta Colorada; las inversiones mineras y petroleras, así como el fomento de la industria y el turismo, con la creación de la Agencia de Desarrollo Económico y la Agencia de Turismo para fortalecer estos sectores.

En relación con la industria hidrocarburífera, subrayó que “algunos sectores han señalado que, repentinamente, este Gobernador decidió imponer un 1% de regalías. Quiero transmitirle al pueblo rionegrino que, desde el primer día, la Provincia ha establecido condiciones claras y exigencias en beneficio de los rionegrinos. Nosotros no improvisamos. No cambiamos las reglas del juego ni alteramos lo que firmamos y decimos. La reivindicación del Estado provincial sobre Vaca Muerta Sur y su obligación de generar beneficios para Río Negro no es reciente: ha sido nuestra postura desde el principio. Estos proyectos representan sueños, transformaciones y oportunidades para nuestras mujeres, nuestros hombres, trabajadores y comerciantes”.

“A las empresas que han recibido autorización para operar en la Provincia, les decimos con claridad: no jueguen con los sueños de los rionegrinos. El empleo debe ser, en primer lugar, para los trabajadores de nuestra Provincia. No vamos a permitir que se contrate mano de obra de afuera mientras haya rionegrinos sin empleo”, recalcó.

De igual modo, afirmó que “ninguna empresa debe subestimar la capacidad del empresariado rionegrino, desde las pymes hasta las grandes compañías”, y aunque reconoció que “algunas obras pueden requerir apoyo externo”, aclaró que hay cientos de empresas rionegrinas capaces de ejecutar estos proyectos. “No permitiremos que empresas de otras provincias o regiones sean favorecidas sin antes dar la oportunidad a los empresarios rionegrinos de presentar sus ofertas y competir en igualdad de condiciones”, subrayó.

“Río Negro juega un papel estratégico en el desarrollo de Vaca Muerta. El 95% de los bienes que ingresan y salen de Vaca Muerta transitan por nuestro territorio, con todas las implicancias que esto conlleva: el deterioro de nuestras rutas, el impacto en nuestra economía, pero también los beneficios que genera esta actividad. Para que Vaca Muerta se consolide, la exportación es clave, y el único punto viable en el país para llevar adelante estos proyectos es nuestro golfo. No solo porque sea rionegrino, sino porque sus condiciones geográficas, ambientales y naturales lo hacen único en Argentina”, destacó.

“Nación se queda con el 70% de los impuestos, pero no hace nada en las provincias”

“Si la Nación se quedara con el 70% de los tributos pero garantizara soluciones para los rionegrinos, podríamos entenderlo. Pero la realidad es otra. Con el 69% de la recaudación en manos del Estado Nacional, los invito a reflexionar: ¿qué hace la Nación por Río Negro? Las rutas han sido abandonadas, sin mantenimiento. No hay políticas de vivienda como las que tradicionalmente existieron, a pesar de que los fondos destinados a ese fin siguen recaudándose. Las obras de saneamiento, agua y cloacas han sido canceladas, y los Municipios de la Provincia y del interior del país ya no reciben inversiones como antes”, cuestionó el Gobernador.

Añadió que en educación se han eliminado aportes clave: el Fondo de Incentivo Docente, los subsidios escolares, el programa Conectar Igualdad y los fondos para la ESI. En salud, se han suspendido fondos esenciales para programas obligatorios, como el de VIH.



“En resumen, la Nación se queda con el 70% de los impuestos, pero no devuelve nada a las provincias. Este es un tema que debe ser debatido en el Congreso y en la relación entre las provincias, y esperamos que los Gobernadores logremos consensos para ponerlo nuevamente en discusión”, manifestó.

“A pesar de estas dificultades, reconocemos algunos aspectos positivos de la política económica nacional. Nadie puede estar en contra de la reducción de la inflación, que ordena la vida de los trabajadores y brinda previsibilidad a la actividad económica. Pero también debemos analizar las consecuencias que estamos atravesando. El año pasado, las transferencias nacionales cayeron un 9,3% en términos reales, lo que significó que la Provincia y los Municipios dejaron de recibir 96.746 millones de pesos a valores actualizados. A esto debemos sumarle otros 15.085 millones en transferencias automáticas para distintos proyectos que tampoco llegaron. En total, la Provincia dejó de percibir más de 110.000 millones de pesos”, sostuvo.

Obras y anuncios

Por otro lado, Weretilneck destacó los avances en infraestructura hospitalaria, educativa y de servicios públicos, subrayando la inversión provincial en obras esenciales para mejorar la calidad de vida.

En materia de salud, el Mandatario resaltó que, a pesar de la crisis económica y la falta de financiamiento nacional, la Provincia ha logrado avanzar con la ampliación y refacción de hospitales clave, financiados exclusivamente con recursos provinciales. Entre ellos, se encuentran la ampliación del Hospital de Cinco Saltos, la refacción del Hospital de Maquinchao y la construcción de nuevos hospitales en Fernández Oro, Sierra Colorada y Sierra Grande, entre otros. Asimismo, destacó que el Hospital de San Carlos de Bariloche, uno de los más grandes de la Patagonia, está en un 98% de avance de obra y pronto será equipado con tecnología de última generación.

En el ámbito educativo, Weretilneck anunció la construcción de 20 nuevas instituciones, entre ellas una escuela secundaria en el oeste de Bariloche y nuevas escuelas técnicas en esa ciudad, Sierra Grande y Cipolletti. También informó sobre la creación de jardines de infantes y la ampliación de diversas instituciones para garantizar el acceso a la educación en toda la Provincia.

Por otro lado, el Gobernador anunció la obtención de un crédito de 140 millones de dólares otorgado por la Corporación Andina de Fomento (CAF), destinado a obras de infraestructura clave, como la mejora de los accesos a los aeropuertos de Bariloche y Viedma, la ampliación de redes de agua potable y cloacas en diversas localidades, y la refuncionalización del Centro Cultural de Viedma.

Finalmente, destacó la importancia de la repavimentación y mejora de las rutas provinciales 6 y 8, una obra largamente esperada que facilitará la integración entre la Región Sur y el Alto Valle. También informó sobre la expansión de la red de gas, con la incorporación de 800 nuevas familias en 2024 y la proyección de 2.000 conexiones adicionales antes de finalizar el año.