Río Negro capacitará a sus equipos técnicos en privacidad de datos

En el marco del plan de transformación digital y fortalecimiento institucional, el Gobierno de Río Negro realizará una formación especializada destinada a desarrolladores, administradores de bases de datos y equipos de sistemas del sector público. La propuesta busca incorporar la seguridad y confidencialidad de la información ciudadana desde el diseño mismo de cada plataforma y trámite estatal.

El Ministerio de Modernización, a través del Instituto Provincial de la Administración Pública (IPAP), llevará adelante la capacitación “Privacidad desde el Código. Protección de datos personales para perfiles técnicos del Estado”, dictada en conjunto con el Departamento de Ciencias e Ingeniería de la Computación de la Universidad Nacional del Sur (UNS).

La propuesta académica está dirigida a desarrolladores de software, analistas funcionales, arquitectos de sistemas, administradores de bases de datos y referentes tecnológicos de los distintos organismos de la administración pública provincial.

Proteger la información desde la concepción del sistema

Históricamente, la protección de datos personales en el sector público solía abordarse desde una perspectiva predominantemente jurídica o legal. Sin embargo, en un Estado moderno y digitalizado, la garantía real de privacidad se define en decisiones técnicas diarias como qué datos se recopilan, cómo se almacenan, quién tiene acceso a ellos y bajo qué criterios de seguridad se resguardan.

A través de esta formación, Río Negro busca consolidar el enfoque de “Privacidad desde el Diseño” (Privacy by Design) y la ingeniería de la privacidad, garantizando que cada nueva solución digital, base de datos o API desarrollada para la interacción con los ciudadanos cumpla con los estándares internacionales más exigentes e incorpore los principios de la Ley Nacional 25.326.

Soberanía tecnológica y compromiso con los rionegrinos

La preservación estricta de la información personal es un pilar estratégico para el Gobierno Provincial. En un contexto global donde las vulnerabilidades digitales se han transformado en uno de los principales desafíos institucionales, resguardar los datos de cada habitante no solo responde a un cumplimiento normativo, sino que constituye una premisa fundamental para construir un Estado transparente, confiable y respetuoso de los derechos digitales.

Al garantizar un tratamiento ético y seguro de la información desde el origen de cada trámite o sistema informático, la Provincia fortalece el Ecosistema Digital de Integrabilidad (EDI-RN), optimiza la trazabilidad de los procesos y asegura que el avance tecnológico vaya siempre de la mano del resguardo pleno de la ciudadanía.

Cursada y certificación

La capacitación se dictará de manera virtual los miércoles y comenzará el 15 de octubre, con una carga de 40 horas certificables. Comprenderá ocho encuentros sincrónicos con talleres prácticos, un trabajo de aplicación asincrónico y la elaboración de un mini plan aplicado a un sistema real de la administración pública.

Además, durante el desarrollo del trayecto formativo, los participantes trabajarán colectivamente en la elaboración de la primera Guía de Privacidad para Desarrollos del Estado Rionegrino, un documento técnico que quedará como marco de referencia para las futuras soluciones informáticas del ámbito público provincial.

Con estas acciones de formación continua, el Gobierno de Río Negro reafirma su compromiso de seguir construyendo un Estado cada vez más ágil, soberano e integrado, donde la innovación digital sea sinónimo de máxima protección y confianza para cada vecino y vecina.

Las y los interesados, pueden inscribirse al correo electrónico capacitacion@modernizacion.rionegro.gov.ar