Minería: más de 2.290 empleos y nuevos proyectos que impulsan el desarrollo provincial

En el Día de la Trabajadora y el Trabajador Minero, que se conmemora este 28 de octubre, Río Negro destaca el esfuerzo y compromiso de hombres y mujeres que sostienen una actividad clave en el entramado productivo provincial. Con el impulso del Gobernador Alberto Weretilneck, en Río Negro la minería representa más de 2.290 empleos directos e indirectos según estimaciones oficiales.

En este marco, la Provincia destaca la labor de mujeres y hombres que trabajan en yacimientos, canteras, plantas industriales y servicios vinculados a la minería. Su tarea permite aprovechar los recursos minerales del territorio, abastecer distintas industrias y generar oportunidades para las comunidades rionegrinas.

De acuerdo con un relevamiento de la Secretaría de Minería, con datos productivos correspondientes al primer semestre de 2026, se identificaron 1.469 puestos de trabajo directos declarados. Al considerar una estimación de aproximadamente 830 empleos indirectos asociados a la actividad, el sector alcanza un universo cercano a las 2.300 personas.

La minería constituye una actividad que complementa y diversifica la matriz productiva provincial, con presencia en el Alto Valle, la Región Sur y la Costa Atlántica. Sus trabajadores participan tanto en la extracción y procesamiento de minerales como en tareas técnicas, transporte, mantenimiento y servicios que acompañan las operaciones.

Nuevos proyectos y oportunidades para los rionegrinos

El potencial de la minería provincial también se refleja en el desarrollo de nuevos proyectos, particularmente en la Región Sur, donde la actividad representa una oportunidad para ampliar la producción, generar empleo y fortalecer los proveedores locales.

Río Negro cuenta con una cartera de más de 60 proyectos mineros en diferentes etapas de desarrollo, entre los que se destaca Calcatreu, el emprendimiento de oro y plata ubicado cerca de Ingeniero Jacobacci, que durante 2026 inició su etapa productiva.

El proyecto representa una nueva oportunidad para la minería metalífera provincial, con una proyección de exportaciones de aproximadamente USD 1.800 millones a lo largo de su vida útil y posibilidades de crecimiento para las actividades económicas vinculadas.

En este escenario, el Gobierno de Río Negro impulsa una minería responsable, con controles ambientales, participación de las comunidades y prioridad para el empleo local, buscando que el aprovechamiento de los recursos se traduzca en oportunidades para las familias rionegrinas.