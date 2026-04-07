Río Negro fortalece una actividad clave en Jacobacci

La Provincia supervisó yacimientos y plantas de diatomita para mejorar procesos y reducir impactos. La actividad, clave en la nueva etapa productiva, genera empleo y posiciona a Río Negro como referente nacional.

En el marco del rumbo que Río Negro sostiene para consolidar una nueva etapa productiva con desarrollo y cuidado ambiental, la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático llevó adelante un relevamiento integral de la actividad de extracción y procesamiento de diatomita en Ingeniero Jacobacci, uno de los principales polos del país en este recurso estratégico.

La diatomita —también conocida como tierra de diatomeas— es un mineral natural con múltiples aplicaciones industriales y productivas. Por sus características porosas, livianas y absorbentes, se utiliza en productos de uso cotidiano como arenas sanitarias para mascotas, absorbentes industriales, filtrantes en la industria alimenticia y también como insumo clave para la actividad agrícola y energética.

Ingeniero Jacobacci concentra importantes yacimientos de este recurso, con una antigüedad estimada de 40 millones de años, y nuclea a algunas de las principales empresas del sector a nivel nacional. En los últimos años, esta actividad se consolidó como uno de los motores económicos de la región, generando empleo genuino y brindando estabilidad frente a las variaciones climáticas que afectan a otras producciones tradicionales.

Durante las jornadas de trabajo, los equipos técnicos recorrieron distintos yacimientos y plantas de procesamiento con el objetivo de relevar en detalle los procesos productivos, identificar oportunidades de mejora y fortalecer las variables ambientales vinculadas a la actividad. En particular, se avanzó en estrategias para disminuir el polvillo en suspensión y reducir los acopios en sectores exteriores de las plantas.

Estas acciones forman parte de una política sostenida de control y fiscalización que impulsa la Provincia, orientada a garantizar que el desarrollo productivo avance de manera responsable, cumpliendo con la normativa vigente y priorizando el cuidado del ambiente y de las comunidades.

El impacto de este trabajo es directo para las y los rionegrinos: permite sostener una actividad que genera empleo local, impulsa exportaciones y dinamiza la economía regional, al mismo tiempo que asegura mejores estándares ambientales y mayor control sobre los procesos industriales.

El Gobernador Alberto Weretilneck viene consolidando una agenda que pone en valor los recursos de Río Negro, promoviendo su desarrollo con reglas claras, control estatal y una firme defensa de los intereses provinciales. En ese camino, la minería no metalífera, como la diatomita, se posiciona como un eje clave para diversificar la matriz productiva y fortalecer el crecimiento de la provincia.

Con presencia territorial, control y planificación, Río Negro continúa avanzando en un modelo de desarrollo que genera oportunidades, cuida el ambiente y defiende el trabajo rionegrino.