Jacobacci: personal de Salud y Defensa Civil asistió a un paciente en la zona rural

El personal del Hospital de Ingeniero Jacobacci y Defensa Civil llevó adelante un operativo de asistencia sanitaria en la zona rural de Carrilaufquen Grande, donde las dificultades de circulación provocadas por el fuerte temporal complicaron el acceso al paciente.

El procedimiento se realizó el 27 de octubre de 2026 y contó con la participación del enfermero Isaías Morales y el chofer Javier Álvarez, integrantes del personal hospitalario, junto con trabajadores de Defensa Civil.

Debido al estado de los caminos rurales, que quedaron intransitables tras las intensas precipitaciones, la ambulancia no pudo continuar el recorrido. Ante esta situación, el equipo utilizó una camioneta de Defensa Civil para llegar hasta el lugar y brindar la asistencia necesaria.

A pesar de las dificultades del terreno, el operativo concluyó con éxito y el paciente pudo recibir atención sanitaria.

La intervención puso de manifiesto la importancia del trabajo coordinado entre los equipos de Salud y Defensa Civil para garantizar la asistencia a los pobladores rurales, especialmente ante situaciones de emergencia y condiciones climáticas adversas.

El reconocimiento también destaca la predisposición y el compromiso del personal que, aun frente a caminos complicados, trabaja para llegar a quienes necesitan atención en distintos sectores de la Región Sur.