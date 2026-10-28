Río Negro depositó la segunda cuota de las becas universitarias y terciarias

El Gobierno de Río Negro depositó la segunda cuota de las becas 2026, y finalizó el pago para 485 estudiantes de nivel universitario y terciario. A través de la política educativa sostenida por el Gobernador Alberto Weretilneck, la Provincia acompaña las trayectorias en estudios superiores, a través del programa Becas Universitarias y Terciarias.

Tras el periodo de inscripción y selección correspondiente de acuerdo a los requisitos del programa, el 1 de septiembre se abonó la primera de las cuotas; y hoy se cumplió con la totalidad del pago a través del Ministerio de Educación y Derechos Humanos.

La Subsecretaria de Innovación y Planeamiento del Ministerio, Aurelia Sosa, destacó: “Es un programa que es parte de una política educativa del Gobierno de Río Negro que ya viene consolidando hace varios años y que justamente tiende a fortalecer las trayectorias educativas y la continuidad en los estudios superiores. Es algo clave para que los estudiantes rionegrinos se formen y puedan concluir con sus proyectos de vida”, manifestó.

El monto de cada beca fue establecido en base al Salario Mínimo, Vital y Móvil, calculado al 1 de agosto de 2026. Además, uno de los requisitos tuvo que ver con que los ingresos mensuales del grupo familiar del estudiante que solicitó la beca, no superen la suma de $1.129.800 netos.

Este año el programa incluyó en la inscripción la posibilidad de que se anoten estudiantes rionegrinos de instituciones públicas o privadas que se encuentren estudiando tanto dentro como fuera de la provincia.