Los Menucos: inspecciones en canteras y plantas de piedra laja

Río Negro inspeccionó canteras y plantas de piedra laja en Los Menucos para verificar el cumplimiento de la normativa vigente, promover mejoras ambientales y acompañar la regularización del sector minero.

La Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de Río Negro realizó durante el mes de mayo una serie de inspecciones ambientales en canteras y plantas de procesamiento de piedra laja de Los Menucos, una de las actividades mineras más importantes para la economía de la Región Sur y la matriz productiva provincial.

Los controles se llevaron adelante en las canteras ubicadas en el denominado Lote 77, a unos siete kilómetros al oeste de la localidad, y en las plantas de corte emplazadas al norte del ejido urbano. Las tareas tuvieron como objetivo verificar el cumplimiento de la normativa ambiental vigente y acompañar a los productores en la mejora continua de sus prácticas de trabajo.

Durante las inspecciones, el equipo técnico evaluó la metodología utilizada en las explotaciones, los posibles impactos ambientales asociados a la actividad, la gestión de residuos y el cumplimiento de los requisitos ambientales y administrativos establecidos por la Ley Provincial N° 3266. Asimismo, se trabajó junto a los productores para promover la regularización de las Declaraciones Juradas Ambientales y la presentación de los correspondientes estudios de impacto ambiental.

Estas acciones forman parte de las tareas periódicas de fiscalización que impulsa la Secretaría para fortalecer la gestión ambiental del sector minero, promoviendo un desarrollo productivo responsable y sostenible. Actualmente, cerca del 80% de las canteras de piedra laja de Los Menucos cuentan con Declaraciones Juradas Ambientales vigentes, reflejando avances significativos en el cumplimiento de las obligaciones ambientales y en la incorporación de buenas prácticas por parte de los productores.

La piedra laja constituye un recurso estratégico para Río Negro y tiene en Los Menucos su principal centro de extracción. Por ello, el fortalecimiento de los controles ambientales y el acompañamiento técnico al sector resultan fundamentales para garantizar el equilibrio entre el desarrollo económico local y la protección del ambiente.

A través de estas inspecciones, la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático continúa consolidando el trabajo conjunto con los productores mineros, fomentando una minería cada vez más comprometida con el cuidado de los recursos naturales y el cumplimiento de la normativa ambiental.