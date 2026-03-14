Río Negro firmó en Nueva York un acuerdo por minerales críticos

En el marco de la Argentina Week, el Gobernador Alberto Weretilneck firmó un convenio de cooperación entre la Provincia y la empresa estadounidense American Minerals LLC. El objetivo es avanzar, junto a EDHIPSA y con la colaboración del Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR), en estudios de prospección y evaluación del potencial geológico del territorio rionegrino.

El acuerdo apunta a profundizar el conocimiento sobre los recursos minerales de la provincia y fortalecer el posicionamiento de Río Negro dentro de la nueva agenda global vinculada a los minerales estratégicos para la transición energética.

Río Negro en la agenda internacional de inversiones

La firma se inscribe en la estrategia que lleva adelante la Provincia para posicionar a Río Negro ante inversores internacionales y consolidar una agenda de desarrollo productivo basada en reglas claras, conocimiento del territorio y planificación de largo plazo.

Durante su agenda en Estados Unidos, Weretilneck presentó el potencial energético y productivo rionegrino ante empresarios, bancos y fondos de inversión, en una serie de encuentros orientados a generar nuevas oportunidades para la provincia.

“Río Negro está desarrollando proyectos de energía, minería, producción e infraestructura que hoy despiertan el interés de los mercados internacionales”, sostuvo el Gobernador durante su paso por Nueva York.

Trabajo conjunto para conocer el potencial geológico

El convenio con American Minerals LLC permitirá realizar estudios de prospección y evaluar el potencial geológico del territorio provincial en materia de minerales críticos, a partir de un trabajo articulado con la empresa estatal EDHIPSA y con la colaboración técnica del SEGEMAR, organismo nacional especializado en información geológico-minera.

Esta línea de trabajo se apoya en antecedentes recientes de cooperación técnica y en estudios que ya confirmaron potencial geológico para minerales vinculados a la transición energética en distintas zonas de Río Negro.

“Queremos que quienes toman decisiones de inversión sepan que en Río Negro hay seguridad jurídica, planificación y un Estado que acompaña”, afirmó Weretilneck.

Minerales críticos: claves para la transición energética

Los llamados minerales críticos, entre ellos el litio y otros recursos estratégicos, son fundamentales para el desarrollo de tecnologías vinculadas a la transición energética, como baterías, redes eléctricas, turbinas eólicas, motores de vehículos eléctricos e imanes permanentes.

En muchos casos también se los menciona como “tierras raras”, un grupo de minerales que, si bien no siempre son escasos en la naturaleza, sí suelen encontrarse en concentraciones menos frecuentes o más complejas de aprovechar desde el punto de vista económico.

Más conocimiento para impulsar el desarrollo

La iniciativa forma parte de una política provincial que busca ampliar la información sobre el subsuelo rionegrino, generar condiciones para nuevas inversiones productivas y consolidar el rol de la provincia dentro del mapa energético y minero nacional.

A partir de estos estudios, Río Negro apunta a seguir fortaleciendo su agenda de desarrollo basada en el conocimiento de sus recursos, la planificación estratégica y la generación de nuevas oportunidades productivas para las distintas regiones.