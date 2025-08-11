Comallo Regionales

Mejoras en el servicio de agua de Comallo

Ricardo Manrique 14 horas ago

Se realizaron trabajos de mantenimiento y mejora en la perforación del servicio de agua, ubicada detrás de las oficinas de ARSA en Comallo.

Las tareas incluyeron el reemplazo de 120 metros de cañería y la colocación de una bomba nueva, acciones que permitirán optimizar el suministro y garantizar una mejor distribución para los vecinos de la localidad.

Desde la Municipalidad de Comallo, se agradece a las autoridades de ARSA Central, en la persona de su presidente Javier Iud, por el trabajo realizado, que forma parte del mantenimiento integral del servicio de distribución de agua.

