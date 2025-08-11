Embargan a la diputada Lorena Villaverde, por una millonaria demanda en Las Grutas

La sanantoniense fue demandada por presuntas ventas irregulares de terrenos y la Justicia ordenó congelar sus cuentas por casi 50 millones de pesos.

La diputada nacional Lorena Villaverde, de la Libertad Avanza, enfrenta un serio revés judicial: el Juzgado Civil, Comercial, de Minería y Familia N°9 de San Antonio Oeste ordenó el embargo de sus cuentas bancarias y bienes, hasta cubrir una suma provisoria de alrededor de 50 millones de pesos, en el marco de una demanda por daños y perjuicios.

La causa fue iniciada por tres particulares, quienes la acusan por presuntas ventas irregulares de terrenos en la zona de Las Grutas.

Según la carátula del expediente, a la que accedió NoticiasNet por parte de un damnificado, los denunciantes encuadraron su reclamo bajo la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor, lo que refuerza la hipótesis de que habrían sido afectados como compradores de buena fe.

El expediente se tramita ante la jueza Karina Vanessa Kozaczuk. La resolución judicial instruyó al Banco Patagonia a retener fondos y valores que estén o pudieran estar a nombre de Villaverde, tanto en moneda nacional como extranjera.

La medida alcanza cuentas bancarias, plazos fijos, tarjetas de crédito, bonos, pagarés, títulos de crédito y cualquier otro tipo de activo o disponibilidad financiera.

De acuerdo con la disposición firmada, los fondos que se logren retener deberán ser depositados en una cuenta judicial especialmente abierta para este proceso.

El caso genera fuerte expectativa en la región atlántica, no solo por la figura de Villaverde —actual integrante de la Cámara de Diputados de la Nación—, sino también por el trasfondo de las operaciones inmobiliarias denunciadas, que apuntan a una presunta utilización irregular de su influencia política para concretar maniobras con tierras de alto valor comercial.

Por el momento, la diputada no realizó declaraciones públicas sobre el embargo ni sobre la acusación en su contra. Tampoco se conoce si se presentará a responder formalmente ante el juzgado.