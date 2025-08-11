Cruz del Sur se quedó con el clásico ante Huahuel Niyeo

Después de haber sido postergado durante dos fines de semana consecutivos, finalmente se disputó el clásico entre Cruz del Sur y Huahuel Niyeo, los históricos rivales nacidos en Ingeniero Jacobacci. El encuentro se jugó en el estadio José Antonio Jalili de San Carlos de Bariloche.

Desde el inicio, el visitante mostró claras intenciones de ponerse en ventaja, dominando tanto la posesión del balón como la generación de juego en el mediocampo y el ataque. En el primer tiempo, Huahuel Niyeo contó con las dos llegadas más claras, aunque no logró concretar.

En el complemento, continuó proponiendo desde la tenencia y la presión en la salida del rival. Con un mediocampo atento y creativo, generó dos ocasiones claras que tampoco pudo capitalizar. Finalmente, en una jugada dentro del área del “León de la Meseta”, Cruz del Sur logró abrir el marcador con un gol accidental, que terminó siendo el único del partido.

Fue una justa victoria para el local, que supo aprovechar su oportunidad, y una derrota con sabor amargo para Huahuel Niyeo, que dejó todo en la cancha y demostró ser el claro dominador del juego. El próximo fin de semana, el equipo jacobaccino deberá viajar nuevamente a Bariloche para enfrentar, en esta ocasión, a Chicago.

ASÍ ESTÁ LA TABLA

Cruz del Sur (Bariloche): 6

Dep. Angostura (Villa La Angostura): 2

Huahuel Niyeo (Ingeniero Jacobacci): 1

Chicago (Bariloche): 1

PRÓXIMA FECHA (3°)

Cruz del Sur vs. Deportivo Angostura

Chicago vs. Huahuel Niyeo

(Foto de “Markitoz” Ojeda)