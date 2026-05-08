La Provincia avanza con obras para la provisión de agua en los parajes

A través de Aguas Rionegrinas, el Gobierno de Río Negro avanza con las obras necesarias para el mejoramiento de la provisión de agua en Clemente Onelli. Se trata de una serie de trabajos de infraestructura hídrica destinada a mejorar el acceso al agua potable para las familias del barrio ferroviario.

Durante esta semana se concretó la segunda y última etapa de la obra, que incluyó la captación, la vinculación a la red troncal y la ejecución de una nueva red de agua para el sector ferroviario de la localidad.

Los trabajos se centraron en la vinculación de la nueva cisterna de 23 mil litros de capacidad, ubicada en la zona de captación. Esta centraliza el aporte de tres perforaciones para luego impulsar el suministro hacia la red domiciliaria mediante una nueva bomba centrífuga. De esta forma se prevé optimizar el servicio en cuanto a caudales y presión de agua.

Desde la Comisión de Fomento destacaron el compromiso y el trabajo articulado entre los distintos organismos provinciales para avanzar en soluciones concretas que impacten de manera directa en la calidad de vida de los vecinos y vecinas.

“Esta obra refleja el compromiso del Gobernador Alberto Weretilneck con el desarrollo de nuestras comunidades. Desde Aguas Rionegrinas, enfocamos nuestra capacidad operativa en mejorar las redes y la captación, garantizando que el crecimiento de parajes como Clemente Onelli esté acompañado por servicios esenciales eficientes”, señaló el Gerente General de Aguas Rionegrinas, Javier Iud.

Para esta obra, Aguas Rionegrinas contrató el servicio especializado para la realización de una nueva perforación, que es la tercera unidad en sumarse; se instalaron 1.200 metros de nuevas cañerías para integrar una de las perforaciones recientes al sistema local. Estas tareas se realizaron utilizando materiales provistos por el Departamento Provincial de Aguas (DPA), con el objetivo de fortalecer la capacidad de transporte y asegurar la estabilidad del suministro en la localidad. Además, se concluyó el tendido de una red de 250 metros en la zona del ferrocarril. Esta ampliación fue posible gracias la provisión de materiales por parte de la Comisión de Fomento.

Además, en los próximos días se realizará la instalación de tanques de agua domiciliarios, completando así una obra fundamental para la comunidad.