Más de 230 jóvenes participaron de los Juegos Rionegrinos Zonales en Sierra Colorada

La Línea Sur vivió una jornada deportiva especial con la realización de los Juegos Rionegrinos Zonales, categorías Colegiales I y II, que reunieron a más de 230 jóvenes deportistas de distintas localidades de la región.

El encuentro tuvo como objetivo definir a los equipos que buscarán su pase a la gran final provincial en San Carlos de Bariloche y contó con una participación histórica: por primera vez se sumaron las delegaciones de El Cuy y Río Chico, ampliando la participación y el alcance regional de la competencia.

También fueron parte de esta jornada jóvenes de Comallo, Sierra Colorada, Los Menucos, Ingeniero Jacobacci, Ministro Ramos Mexía y Maquinchao.

Las actividades comenzaron pasadas las 9:00 horas, con una sencilla ceremonia de apertura que contó con la presencia de autoridades municipales, entre ellas la intendenta de Sierra Colorada, Marta Ignacio, la concejal Margot Miles, representantes de la Dirección de Educación Física y referentes de la Secretaría de Deportes de la Provincia.

La competencia se desarrolló en dos escenarios deportivos de la localidad:

🤾 Handball: los encuentros se disputaron en el Gimnasio Municipal , donde se vivieron partidos cargados de emoción.

los encuentros se disputaron en el , donde se vivieron partidos cargados de emoción. 🏀 Básquet: la actividad tuvo lugar en el SUM de la Escuela Secundaria, con la participación de las distintas delegaciones.

Desde la organización destacaron el compromiso de cada delegación, profesores y equipos de trabajo que hicieron posible la jornada, así como el acompañamiento para recibir a los jóvenes deportistas de toda la región.

La incorporación de El Cuy y Río Chico representa además un paso más en el proceso de regionalización de los Juegos Rionegrinos, ampliando los espacios de participación y encuentro deportivo para estudiantes de toda la Línea Sur.