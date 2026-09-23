Comenzaron los trabajos de nivelación de calles en Maquinchao

La Municipalidad de Maquinchao comenzó con los trabajos de nivelación de calles en distintos sectores de la localidad, en el marco de un plan de acondicionamiento que busca mejorar las condiciones de circulación para los vecinos.

Durante el mes de agosto se realizaron tareas de topografía y relevamiento de las calles, una etapa fundamental para planificar y ejecutar los trabajos. Desde el Municipio destacaron especialmente el aporte de Alejandro Laurín, por el trabajo realizado y el compromiso puesto durante esta instancia.

Como parte de las tareas previas, con maquinaria municipal se llevaron adelante trabajos de relleno y acondicionamiento de las calles, utilizando la pala cargadora y el camión municipal para preparar el terreno.

Luego de estas labores, el lunes 21, la motoniveladora de Vialidad Rionegrina comenzó con los trabajos de nivelación, dando continuidad al operativo que permitirá mejorar el estado de las calles en diferentes sectores de Maquinchao.

Desde el Municipio señalaron que las tareas se desarrollan mediante el trabajo conjunto entre recursos municipales y Vialidad Rionegrina, con el objetivo de avanzar en el mejoramiento de la infraestructura urbana y brindar mejores condiciones de circulación a los vecinos.

“Seguimos trabajando con recursos municipales y en articulación con Vialidad Rionegrina para mejorar nuestro pueblo, avanzar y brindar mejores condiciones para todos los vecinos”, destacaron desde la Municipalidad.