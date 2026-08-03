El Programa Emprendedoras y Emprendedores 2026 ya tiene sus 30 semifinalistas

Banco Patagonia, junto con Fundación Nobleza Obliga, anunciaron los emprendimientos que integrarán el catálogo virtual del Programa y participarán en las semifinales presenciales en General Roca y San Carlos de Bariloche

En el marco de la 11° edición del programa Emprendedoras y Emprendedores de Río Negro, más de 1.000 emprendimientos de toda la provincia participaron de la primera etapa de formación, teniendo la posibilidad de acceder a un plan de capacitación compuesto por 23cursos online diseñados para fortalecer sus proyectos y potenciar sus habilidades de gestión. Se trabajó sobre IA para emprendedores y sus aplicaciones prácticas, Networking colaborativo, Innovación, Comunicación, Negociación, entre otros.

Tras la evaluación de todos los inscriptos, fueron seleccionados los 30 emprendimientos más destacados, que avanzarán a las semifinales presenciales del programa, 15 correspondientes al Nodo Alto Valle -Viedma y 15 al Nodo Cordillera – Línea Sur, donde tendrán la oportunidad de presentar sus proyectos ante un jurado interdisciplinario, integrado por representantes de los organizadores, organismos provinciales y municipales e instituciones del tercer sector. De estas instancias surgirán los 8 finalistas —4 por cada nodo— que competirán en la gran final prevista para el mes de octubre.

Además, los 30 semifinalistas pasarán a integrar el catálogo virtual del programa (/www.emprendedoresrionegro.com/catalogo-virtual), un espacio que permite dar visibilidad a cada emprendimiento, compartiendo su historia, su propuesta de valor y el impacto económico, social y ambiental que generan, acercándolos de manera directa a la comunidad.

La semifinal del Nodo Alto Valle – Viedma se realizará el 26 de Agosto por la mañana, en el Espacio INCAA de la ciudad de General Roca y la semifinal del Nodo Cordillera – Línea Sur, se realizará el 2 de Setiembre en las instalaciones del Puerto San Carlos en la ciudad de Bariloche.

Con esta edición, Banco Patagonia reafirma, una vez más, su compromiso con el fortalecimiento del ecosistema emprendedor y el desarrollo sostenible de las comunidades donde está presente. El Programa cuenta además con el acompañamiento del Gobierno provincial a través de la Agencia de Desarrollo Económico, municipios, cámaras de comercio locales y organizaciones de la sociedad civil.

Los tres emprendimientos ganadores recibirán capital semilla destinado al fortalecimiento de sus negocios: $2.500.000 para el primer puesto, $1.900.000 para el segundo y $1.100.000 para el tercero. Asimismo, se otorgará una mención especial en perspectiva de género, que reconocerá a aquel emprendimiento que se destaque por incorporar este enfoque en su propuesta, con un capital semilla de $600.000.

Los emprendimientos semifinalistas que integran el catálogo virtual, pueden conocerse en https://www.emprendedoresrionegro.com/catalogo-virtual , y son:

Nodo Alto Valle – Viedma

AEREAL Patagonia

Servicios con drones agrícolas

General Roca

Alto Valle Co.

Elaboración de bebidas destiladas (brandy de pera y gins)

Allen

BASLY

Elaboración de gins artesanal con botánicos

Viedma

Cervana

Cestería nórdica artesanal principalmente con cordón de algodón.

Guardia Mitre

Cerveza Artesanal Rosa Blanca

Elaboración de cerveza artesanal y organización de eventos culturales

Choele Choel

CIPOD

Atencion integral con abordaje multidisciplinario y personalizado para personas con diabetes

Cipolletti

Gaia Medallones

Producción de medallones de verduras y legumbres saludables

Villa Regina

Insumos Agropecuarios Mercedes González

Venta de un suplemento energético líquido para bovinos y ovinos

Viedma

MedRoute

Orientación y asistencia con IA para centros médicos

Cipolletti

Natural Deco Roca

Cestería nórdica artesanal de hilos naturales

General Roca

Proyecto Chacra

Diseño textil y fabricación de accesorios funcionales con estampas exclusivas

General Roca

Rosalinda

Elaboracion de charcutería y conservas de autor

General Roca

Sauce Patagonia

Comercialización de productos para equitación y actividades ecuestres.

Cipolletti

Tracción Argentina

Plataforma digital que conecta empresas con transportistas verificados

Río Colorado

Versionate Perfumería Natural y Aromaterapia

Elaboración de perfumes naturales, con hidrolatos y aceites esenciales, obtenidos a través de la destilación por arrastre de vapor

Catriel

Nodo Cordillera – Línea Sur

Buena Vida Social Club

Hosteria

El Bolsón

Dulces Mailen

Cooperativa de mujeres que produce dulces artesanales con frutas patagónicas.

El Bolsón

Eluney

Elaboración de alfajores artesanales con gustos originales.

San Carlos de Bariloche

EnvasAR

Desarrollo de sala de producción y envasado modular transportable.

San Carlos de Bariloche

Flowtur

App de turismo inteligente y responsable con un programa de beneficios para viajeros, gobiernos y comunidades locales.

San Carlos de Bariloche

Habitat Conecta

Marketplace digital para emprendedores artesanales.

San Carlos de Bariloche

Inarümen rütxan

Creación artesanal de piezas de orfebrería

San Carlos de Bariloche

JLCueros

Confección de indumentaria y accesorios para la protección en el trabajo.

El Bolsón

Klübi

Club de idiomas donde se combina la enseñanza con la práctica de conversaciones en comunidad.

San Carlos de Bariloche

Liken

Producción nacional de extractos de microterapia y suplementos a partir del cultivo de micelio y cuerpos fructíferos de hongos.

San Carlos de Bariloche

Mary pepper

Elaboración de salsas picantes artesanales.

El Bolsón

Raquelita Blanqueria

Confección y comercialización de blanqueria.

San Carlos de Bariloche

ROMA

Confección artesanal de bolsos y accesorios personalizados.

San Carlos de Bariloche

Sureño Bariloche

Fabricación de muebles de madera con un estilo único de varillado.

San Carlos de Bariloche

Virando por Avante

Elaboración de bebidas destiladas.

San Carlos de Bariloche

Acerca de Banco Patagonia

En Banco Patagonia trabajamos con el propósito de acompañar a las personas, en cada momento. Entendemos que el crecimiento sostenible se construye generando valor económico, social y ambiental para todos nuestros grupos de interés.

A través de nuestra estrategia de inversión social, promovemos iniciativas propias y alianzas con organizaciones de la sociedad civil y organismos públicos que contribuyen al desarrollo de las comunidades donde estamos presentes. Con este objetivo, impulsamos programas orientados a fortalecer el emprendedurismo, la educación, el desarrollo local, la cultura y el voluntariado corporativo, convencidos de que el trabajo colaborativo es un motor de transformación positiva.

Acerca de Fundación Nobleza Obliga

La Fundación Nobleza Obliga nació como una organización de innovación social, con la Misión de ayudar a Empresas, Emprendedores Sociales y Organizaciones de la Sociedad Civil, a potenciar sus recursos y aumentar el impacto de sus acciones a través de soluciones innovadoras y sustentables. En el transcurso de los últimos 14 años hemos articulados con múltiples gobiernos, universidades, empresas y otras organizaciones de la sociedad civil para cumplir con esta misión.

A partir de 2024, la Fundación Nobleza Obliga consolida una nueva etapa de trabajo enfocada en uno de los principales desafíos de la época: la brecha digital ampliada por la Inteligencia Artificial. En un contexto donde la tecnología avanza más rápido que la capacidad de adaptación de las personas, orientamos nuestros esfuerzos a la alfabetización en IA aplicada al trabajo real, con especial foco en emprendedores, profesionales independientes y economías locales.”