Río Negro detalló ante la Legislatura el acuerdo por Duplicar Norte

El Gobierno Provincial presentó este martes ante la Legislatura los alcances del acuerdo firmado por el Gobernador Alberto Weretilneck con la empresa Oldelval por el proyecto Duplicar Norte. El entendimiento contempla un aporte de US$ 4,64 millones que será destinado al inicio de las obras de reparación y mantenimiento de las rutas nacionales 22 y 151. El proyecto será tratado este jueves.

El responsable de Relaciones Institucionales de la Secretaría de Energía y Ambiente, Mario Figueroa, presentó ante los legisladores los aspectos centrales del entendimiento firmado por la Provincia con Oleoductos del Valle S.A. (Oldelval), que requiere ratificación legislativa para su entrada en vigencia.

Durante la reunión plenaria de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General, Planificación, Asuntos Económicos y Turismo, y Presupuesto y Hacienda, Figueroa explicó las características de la obra, las condiciones establecidas en el acuerdo y los beneficios previstos para Río Negro.

“Venimos a poner a consideración de los legisladores y a solicitar esta ratificación legislativa de un acuerdo importantísimo para la Provincia”, explicó Figueroa.

Un aporte destinado a las rutas 22 y 151

Uno de los puntos centrales de la exposición fue el Aporte al Desarrollo Territorial previsto en el acuerdo. Oldelval deberá realizar un pago único de US$ 4,64 millones, equivalente al 2% de la inversión correspondiente a la obra en territorio rionegrino. El proyecto de ley establece que esos recursos tendrán como destino exclusivo el inicio de las obras de reparación y mantenimiento de las rutas nacionales 22 y 151 y no podrán utilizarse para gastos corrientes.

Figueroa destacó esta definición durante su presentación: “El Gobernador ha definido que el ingreso que tenemos por el aporte al desarrollo territorial por este acuerdo se ha destinado plenamente al mejoramiento de las rutas 22 y 151”.

La medida da continuidad a la decisión provincial de vincular los recursos generados por las nuevas inversiones energéticas con obras de infraestructura. El Gobierno había anunciado previamente que el aporte representa aproximadamente $7.000 millones y que las primeras intervenciones viales están previstas para noviembre.

Una obra de 207 kilómetros

Duplicar Norte contempla un nuevo oleoducto de 207 kilómetros y 24 pulgadas de diámetro, entre Auca Mahuida, en Neuquén, y Allen. Aproximadamente 146 kilómetros atravesarán Río Negro, entre Crucero Catriel y Allen. La inversión total informada por Oldelval asciende a US$ 382,6 millones.

La infraestructura permitirá ampliar la capacidad de transporte desde el norte de la Cuenca Neuquina y podrá vincularse en Allen con el sistema troncal de Oldelval y con Vaca Muerta Oil Sur (VMOS). La compañía ya completó la soldadura regular de los 207 kilómetros del ducto.