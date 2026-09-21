Más de 100 personas participaron del encuentro Activa Mente en Los Menucos

Más de 100 personas de Los Menucos y Maquinchao participaron de una nueva jornada del programa provincial Activa Mente, una propuesta impulsada por el Ministerio de Desarrollo Humano de Río Negro y desarrollada en conjunto con la Municipalidad de Los Menucos.

El encuentro estuvo especialmente destinado a personas mayores y tuvo como objetivo generar un espacio de participación, encuentro, recreación y bienestar, promoviendo una vejez activa y participativa.

Durante la jornada, los participantes compartieron experiencias, disfrutaron de distintas actividades recreativas y pudieron encontrarse en un espacio pensado para fortalecer los vínculos y disfrutar de una tarde diferente.

El programa Activa Mente continúa desarrollando actividades en distintos puntos de la provincia, generando oportunidades para que las personas mayores puedan compartir, participar y disfrutar de propuestas recreativas y culturales.

Del encuentro participaron también el presidente del Bloque de Juntos Somos Río Negro, Facundo López, y el delegado de Desarrollo Humano Alto Valle Centro, Julián Pawly.

La intendenta de Los Menucos, Mabel Yauhar, agradeció especialmente la participación de los vecinos y vecinas de Maquinchao y destacó el aporte de los artistas que acompañaron la jornada.

“Queremos agradecer a todas las personas de Maquinchao, que compartieron con nosotros una hermosa tarde. Gracias a todos los artistas locales que fueron parte de esta jornada”, expresó Yauhar.

La jornada permitió así compartir una tarde de música, actividades y encuentro, fortaleciendo la integración entre las comunidades de la Región Sur.