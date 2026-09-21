Jacobacci: Río Negro presenta avances en el reúso de aguas tratadas

Río Negro presenta este miercoles los avances y resultados alcanzados en la segunda etapa del Convenio de Cooperación Técnica para el reúso de aguas residuales tratadas de la Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales de Ingeniero Jacobacci, destinadas al riego agrícola y forestal.

La presentación contará con la participación de técnicos y representantes de los organismos que participan de la experiencia que compartirán los resultados obtenidos y las conclusiones de esta etapa de trabajo conjunto.

El convenio reúne al Departamento Provincial de Aguas (DPA), la Cooperativa de Agua y Servicios Públicos de Ingeniero Jacobacci (COAYSP), la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN) Sede Andina, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Ente para el Desarrollo de la Línea y la Región Sur de Río Negro, la Municipalidad de Ingeniero Jacobacci y el Centro de Educación Técnica N° 26 (CET N° 26).

La iniciativa comenzó en 2015 con el objetivo de desarrollar un proyecto productivo y ambiental que permita aprovechar las aguas cloacales tratadas para generar productos y subproductos agrícola-forestales de demanda local. El trabajo busca identificar tecnologías apropiadas y fortalecer el conocimiento sobre el uso de aguas tratadas en la Región Sur.

En 2021, los resultados de la primera etapa fueron reunidos en un libro que documentó la experiencia y los conocimientos generados a partir del trabajo interdisciplinario.

Actualmente, el convenio fue renovado y permitió avanzar hacia una tercera etapa de cooperación técnica, dando continuidad a una experiencia que vincula gestión del agua, producción, ambiente, investigación y educación.

El reúso de aguas residuales tratadas constituye una herramienta para incorporar nuevas alternativas de manejo del recurso hídrico, especialmente en regiones donde las condiciones climáticas requieren desarrollar estrategias adaptadas a las necesidades productivas y ambientales locales.

Una experiencia que suma conocimiento

La continuidad del convenio permite profundizar el trabajo realizado en Ingeniero Jacobacci y evaluar nuevas alternativas para el riego agrícola y forestal con aguas tratadas, a partir de la experiencia acumulada por instituciones técnicas, científicas, educativas y gubernamentales.

De esta manera, Río Negro sostiene una línea de trabajo orientada al reúso productivo del agua, la innovación tecnológica y el desarrollo ambientalmente sostenible, generando conocimiento que puede contribuir a futuras experiencias en la Región Sur.