Discapacidad: Río Negro lanzó el programa “Somos GEST.O.S

El Gobierno de Río Negro, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, lanzó oficialmente el proyecto “Somos GEST.O.S”, una iniciativa que busca fortalecer el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil que acompañan a personas con discapacidad en toda la provincia.

La actividad se desarrolló en el gimnasio municipal Fioravanti Ruggeri y convocó a instituciones, familias y equipos técnicos en un espacio de encuentro, participación y recreación que tuvo como protagonistas a cientos de jóvenes y adultos con discapacidad.

En el acto de apertura estuvieron presentes el ministro de Desarrollo Humano, Juan Pablo Muena, el secretario de Desarrollo Humano, Andrés Fredes, la subsecretaria de Políticas Públicas para personas con Discapacidad, Dolores Eyheraguibel, y los legisladores, Marcelo Szcyzgol, Maricel Cevoli, Andrea Escudero y Ofelia Stupenengo, entre otros.

La propuesta tiene como objetivo poner en valor el trabajo sostenido durante más de una década por las organizaciones, promoviendo además la integración social, el bienestar emocional y la participación activa de las personas con discapacidad con sus familias.

Por su parte, el Ministro Muena afirmó que “es un placer poder reunirnos hoy acá, con todas las instituciones que vienen trabajando arduamente desde hace mucho tiempo. Venimos de dos años muy complicados, pero la Provincia por decisión del Gobernador Alberto Weretilneck, continúa fortaleciendo estos espacios tan importantes que tienen que ver con los vínculos, la inclusión y la igualdad de oportunidades”.

Asimismo, Eyheraguibel aseguró que “la finalidad fue encontrarnos, convocar a las familias, divertirnos y pasar un momento único. Estamos muy felices, este es el primero de siete encuentros durante el año y seguramente los vamos a disfrutar mucho”.

En esta primera jornada participaron distintas instituciones de la Zona Atlántica entre ellas Facilitar, Bien Estar, APPROVI, ATAP, Nexos, la Asociación de Sordos, Hogar INAUN, APAD (Valcheta), la Escuela Especial N.º 7, la Escuela Especial N.º 22 y la Escuela Laboral El Dique. Durante el encuentro se llevaron adelante actividades recreativas a cargo de los profesores Carlos Godoy y Fabian Castro, que contemplaron, talleres, propuestas lúdicas y espacios de expresión con juegos, música y baile, generando un ámbito inclusivo para compartir en comunidad.

El programa “Somos GEST.O.S” continuará su recorrido por distintas ciudades de la provincia, incluyendo Río Colorado, Choele Choel, Cipolletti, General Roca y San Carlos de Bariloche, promoviendo lugares de encuentro que además fortalezcan los vínculos entre las instituciones creando redes de contención.

El Gobierno de Río Negro, a través de estas iniciativas, continúa impulsando políticas públicas que promueven la inclusión, la participación y el fortalecimiento del entramado social, acompañando a las instituciones y a las familias en la construcción de una sociedad más equitativa e inclusiva.