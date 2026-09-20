Vuelve el fútbol de la Liga Rionegrina a la Línea Sur

Este 27 de septiembre comenzará el Torneo Clausura 2026 de la Liga Rionegrina de Fútbol – Subsede Línea Sur, con la participación de siete equipos que buscarán quedarse con el título.

Los clubes que serán protagonistas del certamen son Mallín Nehuen, Sierra Colorada, Social Los Menucos, Huahuel Niyeo, 12 de Octubre, 9 de Julio y Deportivo Belgrano.

La primera fecha tendrá los siguientes encuentros:

9 de Julio vs. Mallín Nehuen

12 de Octubre vs. Sierra Colorada

Huahuel Niyeo vs. Social Los Menucos

Deportivo Belgrano tendrá fecha libre.

Una de las principales novedades del Clausura 2026 será la incorporación de la categoría 6.ª, que se suma a las categorías que ya forman parte de la competencia.

De esta manera, la Liga Rionegrina vuelve a poner en marcha su calendario en la Subsede Línea Sur, con una nueva temporada que reunirá a clubes y familias de distintas localidades de la región alrededor del fútbol.