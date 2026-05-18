Activamente pasó por Maquinchao y Sierra Colorada

Más de 120 personas mayores participaron este fin de semana de dos nuevas ediciones de Activamente en las que disfrutaron de un espacio de recreación, baile y encuentro.

El Programa Activamente del Ministerio de Desarrollo Humano tiene como fin fortalecer los vínculos sociales y brindar espacios de esparcimiento, fomentando hábitos saludables y una vida activa de las personas mayores en un ámbito comunitario.

El recorrido del programa este año empezó en abril y este viernes tuvo su quinta jornada en Sierra Colorada con la participación de más 50 personas mayores. En tanto, el sábado tuvo lugar la sexta jornada en Maquinchao donde asistieron más de 70 personas mayores de la localidad y también de General Roca, Fernández Oro y Cipolletti.

La próxima jornada se llevará a cabo el 26 de mayo en Comallo donde se espera vivir otro día de encuentro, recreación y música en vivo.

A través de estas propuestas el Gobierno de Río Negro reafirma su compromiso con políticas públicas inclusivas que fortalecen la calidad de vida y el encuentro comunitario en cada localidad con propuestas pensadas para promover el bienestar integral en un espacio de participación para las personas mayores en cada rincón del territorio provincial.