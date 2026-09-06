Pilcaniyeu vivió una jornada de encuentro y alegría junto a sus adultos mayores

La propuesta, enmarcada en el programa ActivaMente, reunió a vecinos de la localidad y a delegaciones de Ñorquinco, Bariloche, Dina Huapi y Comallo.

Pilcaniyeu fue escenario de una jornada especial dedicada a sus adultos mayores, en el marco del programa ActivaMente, con una propuesta que combinó espectáculos, actividades recreativas, almuerzo y merienda.

Durante el encuentro, los participantes disfrutaron de distintas propuestas y, principalmente, de un espacio pensado para compartir, encontrarse y fortalecer los vínculos comunitarios.

La jornada contó además con la presencia de adultos mayores provenientes de Ñorquinco, San Carlos de Bariloche, Dina Huapi y Comallo, quienes se sumaron a la iniciativa y compartieron una tarde de integración junto a los vecinos de Pilcaniyeu.

Desde la Municipalidad destacaron el acompañamiento del Gobierno de Río Negro, el Ministerio de Desarrollo Humano, el ministro Juan Pablo Muena, el subsecretario Fernando Henríquez y su equipo de trabajo, además de Maxi Iglesias, delegado de Zona Andina, por su participación y colaboración para concretar la actividad.

También se agradeció especialmente al Hospital de Pilcaniyeu y a los agentes sanitarios, quienes acompañaron el desarrollo de la jornada.

El Municipio expresó además un reconocimiento especial a los adultos mayores de Pilcaniyeu y a Nati y Edith, coordinadoras del grupo local, por su participación y compromiso.

Una jornada que permitió celebrar a los adultos mayores como protagonistas, promoviendo la recreación, la integración y el encuentro entre comunidades de la Región Sur y la zona Andina.