Maquinchao vivió una jornada de conciencia ambiental y participación comunitaria

El encuentro fue impulsado por estudiantes del Anexo CENS en el marco del proyecto “Manos Verdes y Patagónicas” y contó con intercambio de plantas, sorteos y la participación de instituciones de la localidad.

Maquinchao vivió el pasado viernes 28 de agosto una jornada dedicada al cuidado del ambiente, la producción local y la valoración de la flora autóctona, en el marco del proyecto “Manos Verdes y Patagónicas”, impulsado por estudiantes de 1.º y 2.º año del Anexo CENS.

La actividad contó con el acompañamiento del Área de Producción de la Municipalidad de Maquinchao y tuvo como eje central un intercambio de plantas que permitió generar un espacio de encuentro, participación y diálogo entre estudiantes, vecinos e instituciones.

Durante la jornada se puso en valor la importancia de cuidar el entorno y preservar las especies propias de nuestra región, promoviendo al mismo tiempo el interés por la producción y el cultivo de plantas.

El Vivero Municipal también fue protagonista de la propuesta y realizó un sorteo de distintos ejemplares de árboles frutales y otras especies producidas localmente, como una manera de reconocer y estimular el compromiso de quienes participaron.

La jornada contó con la presencia de la intendenta Silvana Pérez; el secretario de Gobierno y Desarrollo Humano, Alejandro Abraham; la referente del Área de Producción, Laura Sepúlveda; y el equipo del Vivero Municipal.

Una comunidad que se suma al cuidado del ambiente

La iniciativa también permitió reunir a diferentes instituciones y grupos de la localidad que se sumaron a esta propuesta ambiental.

Desde el Municipio agradecieron especialmente a los estudiantes, profesores y PSA del Anexo CENS por el recibimiento y el trabajo realizado para llevar adelante la actividad.

También destacaron la participación de estudiantes y docentes de la EBBA N.º 22, el Grupo Amuley Kom y estudiantes y personal de la Tecnicatura Agropecuaria, quienes acompañaron la jornada.

El encuentro dejó como resultado una experiencia de intercambio y aprendizaje, fortaleciendo el compromiso de la comunidad con el cuidado del ambiente y demostrando que las acciones colectivas pueden convertirse en pequeñas pero importantes herramientas para construir una Maquinchao más verde y comprometida con su entorno.